O grupo BaianaSystem desfilou neste sábado (14) no circuito do Campo Grande, em Salvador, com participação de Margareth Menezes e o presidente Lula na plateia.

A banda tocou hits como "Lucro" e "Capim Guiné", abrindo rodas entre os foliões.

No camarote oficial, o presidente pulou durante a passagem da banda. O cantor Russo Passapusso puxou gritos em favor de Lula e contra a anistia dos condenados do 8 de janeiro.