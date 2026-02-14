Um homem de 29 anos com mandado de prisão em aberto foi detido na noite desta sexta-feira (13) ao tentar acessar o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, onde ocorria a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval.

Ele foi identificado por meio do sistema Muralha Paulista, da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Contra ele, foi confirmada uma condenação por agressão.

A prisão ocorreu por volta das 20h40, durante a Operação Carnaval, que reforça o policiamento no entorno do evento. Segundo a PM, agentes que atuavam a pé foram alertados pelo sistema de monitoramento de que um foragido poderia tentar entrar por um dos acessos ao sambódromo.