Três pessoas que sofreram acidentes graves e receberam aplicações de polilaminina, produto que está em fase de testes de segurança na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), morreram nos últimos dez dias, de acordo com o laboratório Cristália, mantenedor da pesquisa científica e responsável pela produção da substância.

As causas das mortes, de acordo com a empresa, não têm relação com a polilaminina e seriam consequência dos quadros de saúde dos pacientes.

Segundo a Cristália e os pesquisadores da polilaminina, a primeira morte foi registrada no Espírito Santo, em 28 de janeiro, por embolia pulmonar. A segunda, em 1º de fevereiro, no Paraná, por pneumonia, e a terceira, no Rio de Janeiro, na segunda (9), por septicemia.