O deslocamento das pessoas e as aglomerações durante o Carnaval podem facilitar a circulação e a disseminação de vírus respiratórios.

Segundo Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, é importante manter a vacinação contra a gripe -disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) para todos os brasileiros acima de seis meses-- e a Covid em dia. A vacina evita o agravamento do quadro, as internações e mortes.

Gestantes a partir da 28ª semana de gravidez também podem receber o imunizante contra o VSR (vírus sincicial respiratório), responsável por 80% dos casos de bronquiolite e 60% de pneumonias em crianças menores de dois anos. A proteção é estendida aos bebês.