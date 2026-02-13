A La Niña, que derruba temperaturas ao redor do planeta, está chegando ao fim. Há 60% de chance de que o fenômeno se encerre entre fevereiro e abril de 2026, segundo a Noaa (sigla em inglês para Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), principal agência dos EUA de ciência climática e meteorologia.

De acordo com o relatório do órgão, divulgado na última quinta-feira (12), a Terra deve entrar num período de estabilidade climática após o término do La Niña. Essa neutralidade deve durar até o final do inverno no hemisfério sul (probabilidade de 56%).

A atual La Niña já dura quatro meses e teve seu início oficializado pela Noaa em outubro passado.