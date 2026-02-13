A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a passagem de um tornado na cidade de Pelotas (RS) na quinta-feira (12).

O fenômeno, registrado no bairro Fragata por volta das 10h45, causou danos em uma oficina mecânica. O tornado seguiu em direção ao bairro Areal antes de se dissipar.

A prefeitura informou que foi registrada uma média de 40 mm de chuva em menos de meia hora, em torno de 30% do esperado para todo o mês, o que provocou alagamentos pontuais e o destelhamento de casas, principalmente nos bairros Bom Jesus, Dunas, Vasco Pires, Leocádia e Obelisco.