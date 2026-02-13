A gaúcha Nicole Silveira, de 31 anos, terminou o primeiro dia das provas de skeleton nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina nesta sexta-feira (13) na 12ª colocação.

Primeira brasileira a subir ao pódio em etapas da Copa do Mundo, Nicole completou duas voltas no circuito de gelo em Cortina d'Ampezzo com o tempo combinado de 1min55s78.

Ela e as demais competidores voltam à pista neste sábado (14), a partir das 14h (horário de Brasília), para mais duas voltas que, somadas às duas anteriores, definem as colocações finais e as medalhistas.