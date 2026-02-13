Um homem foi preso sob a suspeita de empurrar a ex-mulher do viaduto Jaceguai, na Bela Vista, centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13). A via elevada fica sobre a avenida 23 de Maio, uma das mais importantes da capital paulista.

O homem fugiu após a tentativa de feminicídio. Policiais militares foram avisados e passaram a procurá-lo. Ele foi encontrado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, próximo a uma pensão onde reside. O suspeito foi preso. Aos agentes, ele negou o crime. A identidade dele não foi divulgada e por isso a reportagem não conseguiu localizar a sua defesa.

A mulher foi atendida inconsciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Uma ambulância a levou para a Santa Casa de Misericórdia, na região central. Seu estado de saúde não foi divulgado. Ela foi identificada como Margarete Aparecida Guimarães de Souza, 37.