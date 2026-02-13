A cena de foliões enfileirados fazendo xixi pelas ruas é recorrente durante a passagem dos blocos de rua no Carnaval em todo o país. Algumas capitais têm leis específicas para inibir e responsabilizar aqueles que usam o espaço público como banheiros. Confira abaixo quais as regras para as cidades onde ocorrem as maiores festas do país.

São Paulo

Segundo a lei municipal 16.647/2017, quem for pego urinando em local público pode receber multa de R$ 500. "Fica sujeita à advertência e multa de R$ 500 a pessoa que urinar em vias ou logradouros públicos", diz a legislação.

Rio de Janeiro

De acordo com o artigo 103-A da lei municipal lei nº 3.273, "urinar ou defecar em vias públicas constitui infração punida com multa no valor de R$ 510". A reportagem questionou a Prefeitura do Rio de Janeiro para saber se houve atualização no valor, mas não obteve retorno.

Salvador