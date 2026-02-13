Os preservativos disponibilizados para os atletas na Vila Olímpica de Cortina, uma das sedes dos Jogos de Inverno 2026, esgotaram em apenas três dias. A informação é do jornal italiano La Stampa.

A promessa é que um novo lote chegará, mas não se sabe quando, informou um atleta, que preferiu não se identificar, ao tabloide italiano.

Ao todo, 10 mil preservativos foram disponibilizados para esta edição dos Jogos de Inverno, que acontece em suas cidades da Itália, Milão e Cortina.