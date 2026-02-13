O vereador de João Pessoa Guga Pet (PP) se envolveu em uma confusão no Hospital Público Veterinário, no bairro dos Estados, nessa quinta-feira (12). Imagens do circuito interno mostram o momento em que ele agride um funcionário da unidade.

Em nota, a Prefeitura de João Pessoa classificou o caso como “episódio lamentável” e afirmou que, além da agressão, houve tumulto que prejudicou os atendimentos. O município ressaltou que a fiscalização por parte do Legislativo é legítima, mas deve respeitar limites legais e o funcionamento dos serviços públicos. A administração informou ainda que medidas legais estão sendo adotadas.

Nas redes sociais, o parlamentar declarou que foi ao hospital para apurar denúncias e que foi impedido de entrar na unidade. Segundo ele, ao tentar falar com a coordenação e acessar o setor de internação, foi empurrado. Guga também confirmou que a Polícia Militar foi acionada e que houve ameaça de condução à delegacia.