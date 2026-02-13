Quase 40 mil pessoas morreram sozinhas dentro de casa no Japão em 2024, evidenciando o avanço de uma crise silenciosa ligada ao envelhecimento acelerado da população. O fenômeno, conhecido como kodokushi, atinge majoritariamente idosos e expõe o isolamento crescente no país.

Dados da polícia indicam que mais de 70% das mortes solitárias envolvem pessoas com 65 anos ou mais. Em cerca de 4 mil casos, os corpos só foram encontrados após mais de um mês; em 130 situações, a descoberta ocorreu apenas depois de um ano ou mais. Pesquisas apontam que quase metade dos idosos considera real a possibilidade de morrer sem companhia, especialmente entre os que vivem sozinhos.