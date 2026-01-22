Estimativas indicam que as pessoas com 60 anos ou mais representam aproximadamente 16,1% da população total do Brasil, o que corresponde a 34,1 milhões de pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas indicam que de 14% a 15% dos idosos brasileiros apresentam algum transtorno psíquico; destes, 13% têm sintomas de depressão e 8,5% convive com algum tipo de demência. Existe ainda outro dado alarmante: só quatro em cada dez idosos que relatam sintomas de depressão recebem diagnóstico formal.

Leia mais: O Brasil que envelhece: mais idosos do que crianças e os desafios

Apesar de todas as evidências, o sofrimento psíquico da população idosa continua fora do centro das políticas públicas e da atenção social. Especialistas alertam que, em meio ao envelhecimento acelerado da população brasileira, cresce a crise silenciosa marcada por subdiagnóstico, estigma e falta de acolhimento adequado a esta grande parcela.

Solidão