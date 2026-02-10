O Ministério Público de Santa Catarina solicitou a exumação do corpo do cão comunitário Orelha e novas diligências na investigação que apura a morte do animal, em janeiro, na Praia Brava, em Florianópolis (SC). O pedido foi feito após análise do inquérito policial e de boletins de ocorrência, diante da avaliação de que há necessidade de complementação das apurações.
Leia mais: MP avalia exumação de Orelha ao detectar 'inconsistências'
Segundo o MPSC, a medida busca esclarecer pontos específicos do caso, incluindo a possibilidade de coação no curso do processo. Também foram requisitados novos depoimentos e o aprofundamento da análise de registros e vídeos relacionados a atos infracionais. Caso seja tecnicamente viável, o órgão defende que se faça perícia direta no corpo do animal.
A Polícia Civil concluiu o inquérito inicial no início de fevereiro e apontou um adolescente como responsável pelas agressões que resultaram na morte do cachorro, solicitando sua internação. Três adultos foram indiciados por suspeita de coagir testemunhas. Um laudo indireto indicou que Orelha morreu após sofrer pancada na cabeça com objeto contundente.
Após o cumprimento das diligências solicitadas, o inquérito deverá retornar ao Ministério Público, que decidirá se oferece ou não denúncia. O processo tramita sob segredo de justiça por envolver adolescentes.
*Com informações do g1