O Ministério Público de Santa Catarina solicitou a exumação do corpo do cão comunitário Orelha e novas diligências na investigação que apura a morte do animal, em janeiro, na Praia Brava, em Florianópolis (SC). O pedido foi feito após análise do inquérito policial e de boletins de ocorrência, diante da avaliação de que há necessidade de complementação das apurações.

Leia mais: MP avalia exumação de Orelha ao detectar 'inconsistências'

Segundo o MPSC, a medida busca esclarecer pontos específicos do caso, incluindo a possibilidade de coação no curso do processo. Também foram requisitados novos depoimentos e o aprofundamento da análise de registros e vídeos relacionados a atos infracionais. Caso seja tecnicamente viável, o órgão defende que se faça perícia direta no corpo do animal.