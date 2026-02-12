Diretor técnico do Internacional, Abel Braga foi punido nesta quinta-feira (12) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por uma declaração homofóbica dada no final do ano passado. A frase foi dita quando ele foi apresentado como treinador do time gaúcho nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O profissional foi julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD, que o enquadrou no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O item menciona "ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão da etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição da pessoa idosa ou com deficiência".

A punição prevista nesse artigo é de cinco a dez jogos de suspensão -Abel pegou o gancho mínimo. Ele também foi multado em R$ 20 mil.