Luciano deve renovar seu contrato no São Paulo. Clube e jogador encaminharam um acerto nas últimas horas.

A reportagem apurou que o novo contrato irá até 2028, com uma cláusula de renovação baseada em metas para 2029. Ao todo, o novo vínculo, portanto, poderia chegar a três anos.

Ainda há, contudo, negociação por alguns detalhes, como moldes das metas e outros pequenos detalhes. Internamente, o acordo é considerado encaminhado, e não fechado.