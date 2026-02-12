A Corte de Apelação de Roma finalizou nesta quinta (12) o julgamento do pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP). Iniciada no dia anterior, a audiência a portas fechadas durou quase sete horas, no total. A decisão do tribunal, a primeira sobre o caso na Itália, será comunicada aos advogados, possivelmente em cerca de duas semanas.

Após publicada a decisão, a defesa e o representante da Justiça brasileira terão 15 dias para recorrer à Corte de Cassação, última instância do Judiciário italiano. Se isso acontecer, a expectativa é que a primeira audiência seja marcada entre quatro e cinco meses. Depois dessa fase, a palavra final caberá ao governo italiano, por meio do Ministério da Justiça.

Zambelli, que participou pessoalmente da sessão, não se manifestou nesses dois dias. Segundo a reportagem apurou, sua defesa, comandada pelos irmãos Angelo e Pieremilio Sammarco, concentrou a argumentação contra a extradição na tese da perseguição política da parte do ministro do STF Alexandre de Moraes.