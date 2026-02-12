O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou nesta quinta-feira (12) as 26 jogadoras que vão representar o Brasil em amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. As partidas serão realizadas no final de fevereiro e no início de março.

A convocação aconteceu em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. É a última oportunidade de testes para o técnico da seleção brasileira antes do Fifa Series, torneio de 12 seleções que está marcado para abril.

A lista teve a volta de nomes como Adriana (Al-Qadsiah-SAU), convocada após 9 meses de ausência, e Luana (Orlando Pride-EUA), que retorna após superar um câncer no sistema linfático. Ela ficou sem jogar por 18 meses e voltou aos gramados em setembro do ano passado.