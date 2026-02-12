13 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BRASILEIRÃO

Thaciano marca para o Santos, mas Athletico vence no fim

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reinaldo Campos/Santos FC
Thaciano 'roubou' a bola de Miguelito na entrada da área a bateu no canto do goleiro Santos
Thaciano 'roubou' a bola de Miguelito na entrada da área a bateu no canto do goleiro Santos

Athletico-PR e Santos vão se enfrentando nesta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão abriu o placar após pênalti cometido por Zé Ivaldo com um minuto de jogo. O zagueiro santista puxou Viveros dentro da área e, após revisão no VAR, Ramon Abatti Abel assinalou a penalidade. Na cobrança, Julimar deslocou Gabriel Brazão.

O empate veio ainda no 1º tempo. Aos 16 minutos, Thaciano "roubou" a bola de Miguelito na entrada da área a bateu no canto do goleiro Santos.

Já nos acréscimos do 2º tempo, os mandantes voltaram à frente do placar. Esquivel achou passe entre as pernas de Igor Vinícius, e Viveros desviou para fazer 2 a 1 (este gol está em edição).

Comentários

Comentários