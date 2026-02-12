BRASILEIRÃO
Thaciano marca para o Santos, mas Athletico vence no fim
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
| Tempo de leitura: 1 min
Athletico-PR e Santos vão se enfrentando nesta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Furacão abriu o placar após pênalti cometido por Zé Ivaldo com um minuto de jogo. O zagueiro santista puxou Viveros dentro da área e, após revisão no VAR, Ramon Abatti Abel assinalou a penalidade. Na cobrança, Julimar deslocou Gabriel Brazão.
O empate veio ainda no 1º tempo. Aos 16 minutos, Thaciano "roubou" a bola de Miguelito na entrada da área a bateu no canto do goleiro Santos.
Já nos acréscimos do 2º tempo, os mandantes voltaram à frente do placar. Esquivel achou passe entre as pernas de Igor Vinícius, e Viveros desviou para fazer 2 a 1 (este gol está em edição).