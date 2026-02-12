A Polícia Civil de São Paulo indiciou nessa quarta-feira (11) três proprietários da academia C4 Gym, na zona leste da capital, por homicídio doloso após a morte de uma aluna e a intoxicação de outras pessoas na piscina do local. O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro, no bairro Parque São Lucas.

Leia mais: Sobe para 5 o número de vítimas de piscina de academia

Os indiciados são Cezar Augusto Miquelof Terração, César Bertolo Cruz e Celso Bertolo Cruz. A polícia também solicitou a prisão temporária dos três. A defesa pediu à Justiça que o pedido seja negado, afirmando que eles compareceram espontaneamente para depor.