A Polícia Civil de São Paulo indiciou nessa quarta-feira (11) três proprietários da academia C4 Gym, na zona leste da capital, por homicídio doloso após a morte de uma aluna e a intoxicação de outras pessoas na piscina do local. O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro, no bairro Parque São Lucas.
Os indiciados são Cezar Augusto Miquelof Terração, César Bertolo Cruz e Celso Bertolo Cruz. A polícia também solicitou a prisão temporária dos três. A defesa pediu à Justiça que o pedido seja negado, afirmando que eles compareceram espontaneamente para depor.
Ao todo, sete vítimas foram identificadas, entre elas uma criança de 5 anos. Três pessoas seguem internadas: Vinícius de Oliveira, marido da vítima fatal, um adolescente de 14 anos e outra mulher. Juliana Faustino, de 28 anos, morreu após sofrer parada cardiorrespiratória. Ela e o marido relataram cheiro e gosto estranhos na água antes de passarem mal.
A suspeita é de que produtos químicos armazenados inadequadamete tenham provocado a liberação de gases tóxicos. Um balde com substâncias ficou parcialmente aberto. O material foi apreendido para perícia.
A prefeitura iniciou processo para cassar a licença da academia, que foi interditada por falhas de segurança e irregularidades na documentação. A manutenção da piscina era feita pelo manobrista, ainda não localizado. Imagens de câmeras de segurança estão sob análise.
*Com informações do SBT News