João Fonseca segue sem vitórias em 2026. Nesta quarta-feira (11), ele foi novamente eliminado na estreia de uma competição, o ATP 250 de Buenos Aires, seu segundo compromisso no ano.

Atual campeão do torneio em solo argentino, o brasileiro acabou derrotado pelo chileno Alejandro Tabilo, número 71 do mundo, e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais 6/3, 3/6 e 7/5.

Também eliminado na abertura do Australian Open, o número 33 do mundo vai voltar para sua cidade natal para o início do Rio Open, que será realizado entre os dias 14 e 22 de fevereiro.