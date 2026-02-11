Na primeira participação do Brasil na modalidade snowboard halfpipe nos Jogos de Inverno, os dois representantes do país foram eliminados nas classificatórias da prova realizadas nesta quarta-feira (11), em Livigno, na região de Valtellina, no norte da Itália.

O suíço naturalizado brasileiro Pat Burgener, que sofreu um grave acidente poucos dias antes da competição, terminou em 14º entre 24 atletas, enquanto Augustinho Teixeira, nascido em Ushuaia, na Argentina, foi o 19º colocado.

Apenas os 12 melhores se classificaram às finais, que serão disputadas na sexta-feira (13). Dos classificados, seis são de países da Ásia, sendo quatro do Japão, incluindo Ayumu Hirano, que defende o título olímpico conquistado em Pequim.