12 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
JOGOS DE INVERNO

Brasileiros sofrem quedas e são eliminados no snowboard halfpipe

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafael Bello/COB
Pat Burgener em ação pelo snowboard halfpipe
Pat Burgener em ação pelo snowboard halfpipe

Na primeira participação do Brasil na modalidade snowboard halfpipe nos Jogos de Inverno, os dois representantes do país foram eliminados nas classificatórias da prova realizadas nesta quarta-feira (11), em Livigno, na região de Valtellina, no norte da Itália.

O suíço naturalizado brasileiro Pat Burgener, que sofreu um grave acidente poucos dias antes da competição, terminou em 14º entre 24 atletas, enquanto Augustinho Teixeira, nascido em Ushuaia, na Argentina, foi o 19º colocado.

Apenas os 12 melhores se classificaram às finais, que serão disputadas na sexta-feira (13). Dos classificados, seis são de países da Ásia, sendo quatro do Japão, incluindo Ayumu Hirano, que defende o título olímpico conquistado em Pequim.

Na prova, os snowboarders fazem duas voltas com manobras ao longo de uma pista coberta de neve em formato de U com 200 metros de extensão. A modalidade entrou no programa olímpico nos Jogos de Nagano, no Japão, em 1998, chegando à sua oitava participação nas Olimpíadas em Milão-Cortina.

Burgener, que já havia disputado duas edições dos Jogos de Inverno pela Suíça, alcançou uma nota 70 na primeira volta e não conseguiu terminar a segunda. Ele caiu na tentativa de realizar uma manobra.

Teixeira, estreante em Olimpíadas, fez 56,50 na primeira rodada e também caiu na segunda tentativa.

"Fiz tudo o que eu pude. Foi uma semana difícil. Acordei no hospital há uma semana e não sabia se poderia participar dessas Olimpíadas. Então, para mim, foi um sucesso poder ter participado", afirmou Burgener ao SporTV.

O líder das classificatórias foi o australiano Scotty James, vice em Pequim, com uma nota 94. Ele foi seguido pelos japoneses Totsuka Yuto, com 91,25, e Yamada Ryusei, com 90,25.

O Brasil havia participado em provas de snowboard nos Jogos de Inverno até aqui apenas na modalidade cross, com Isabel Clark. Ela detém até hoje o melhor resultado do país nas Olimpíadas de Inverno, com um nono lugar em Turim-2006.

Comentários

Comentários