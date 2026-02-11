Em três dias, 430 homens acusados de violência contra mulheres foram presos no estado de São Paulo. Do total, 45 foram detidos em flagrante, e 14 armas de fogo foram apreendidas durante as ações realizadas em diferentes cidades, segundo balanço divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Nesta quarta (11), a pasta informou que a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir cerca de 1.700 mandados em aberto, que incluíam prisões preventivas (sem prazo), temporárias e por condenação, além de casos de descumprimento de medidas protetivas. Parte dos flagrantes ocorreu após denúncias feitas por vítimas ou familiares.

"Hoje começamos antes das 6 horas da manhã", afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves. "Até agora, estamos com 430 presos."