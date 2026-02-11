A Polícia Civil de São Paulo indiciou hoje os sócios da academia C4 Gym, onde uma mulher foi socorrida e, posteriormente, morreu, no último fim de semana. O número de pessoas com sinais de intoxicação subiu para sete.

Sócios da academia foram indiciados por homicídio com dolo eventual. O dolo eventual ocorre quando o agente não deseja diretamente o resultado morte, mas assume o risco de produzi-lo ao adotar determinada conduta.

Apesar do indiciamento, nenhum dos sócios foi preso. Porém, a Polícia Civil pediu a prisão deles ao judiciário, responsável por apreciar a solicitação.