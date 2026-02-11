Astro do snowboard cross australiano, Cameron Bolton fraturou o pescoço durante um treinamento na última segunda-feira (9) e está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno. O atleta, no entanto, descobriu a fratura apenas no dia seguinte, depois de se queixar de dores na região.

O snowboarder de 35 anos teve que ser levado para o hospital de helicóptero após descobrir fraturas em duas regiões do pescoço. Bolton será substituído pelo estreante James Johnstone.

Cam está em condição estável e segue de bom humor. A equipe médica olímpica australiana está trabalhando com médicos locais e neuroespecialistas na Austrália para determinar os próximos passos para avaliação e tratamento adicionais. Comitê Olímpico Australiano, em comunicado