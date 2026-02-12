12 de fevereiro de 2026
EDUCAÇÃO

Prevenção de maus-tratos a animais entra no currículo de escolas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/sorocaba.sp.gov/Imagem ilustrativa
O tema será trabalhado dentro das disciplinas já existentes, sem criação de matéria específica.
Desde essa quarta-feira (11), a prevenção aos maus-tratos contra animais integra o currículo das escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e vale para toda a educação básica.

O tema será trabalhado dentro das disciplinas já existentes, sem criação de matéria específica. A medida foi deliberada pelo Conselho Estadual de Educação após provocação do Ministério Público.

Segundo o conselho, o Estado registra mais de 1,4 mil denúncias mensais de violência contra animais. A expectativa é que a abordagem contribua para formar valores de empatia e responsabilidade entre os 538 mil estudantes da rede.

*Com informações do Campo Grande News

