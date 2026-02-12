O empresário e pai de família Josiel Cruz, de 47 anos, foi morto a tiros na noite terça-feira (10), durante congestionamento na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele chegava em casa após o trabalho quando foi atingido por pelo menos cinco disparos. Ele deixa esposa e uma filha adolescente.

O trânsito estava em sistema pare e siga por causa de uma carreta com pane mecânica no km 39, sentido São Paulo. A vítima, dona de uma borracharia, estava dentro do carro quando foi baleada, inclusive com um tiro na cabeça.

A Polícia Civil do Paraná investiga duas hipóteses: tentativa de assalto em meio ao tráfego lento ou desentendimento com um caminhoneiro. Testemunhas relataram discussão entre motoristas antes do crime.