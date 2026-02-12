O Ministério da Saúde deu início a uma iniciativa inédita para atender motoristas que cruzam o país transportando cargas pesadas. A primeira unidade móvel do programa “Agora Tem Especialistas – Caminhoneira e Caminhoneiro” já está funcionando em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

A unidade está estrategicamente instalada no quilômetro 95 da Via Dutra, dentro do Ponto de Parada e Descanso. O objetivo dessa edição é levar consultas, exames e vacinas até onde os caminhoneiros estão.

E o serviço é completo: quem passar pelo local, entre 6 horas e 22 horas, pode realizar exames laboratoriais, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, eletrocardiogramas e até pequenos procedimentos.