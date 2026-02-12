O Ministério da Saúde deu início a uma iniciativa inédita para atender motoristas que cruzam o país transportando cargas pesadas. A primeira unidade móvel do programa “Agora Tem Especialistas – Caminhoneira e Caminhoneiro” já está funcionando em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.
A unidade está estrategicamente instalada no quilômetro 95 da Via Dutra, dentro do Ponto de Parada e Descanso. O objetivo dessa edição é levar consultas, exames e vacinas até onde os caminhoneiros estão.
E o serviço é completo: quem passar pelo local, entre 6 horas e 22 horas, pode realizar exames laboratoriais, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, eletrocardiogramas e até pequenos procedimentos.
Não é preciso agendar: basta parar o caminhão e buscar o atendimento. O programa também está aberto às famílias dos motoristas.
Além da tecnologia para exames presenciais, as unidades contam com estrutura para teleatendimento com equipes multiprofissionais. A previsão é que cerca de 250 mil atendimentos sejam realizados anualmente, com um orçamento de 30 milhões de reais.
Outras dez unidades móveis devem chegar, em breve, às outras regiões do país, permanecendo pelo menos 90 dias em cada ponto estratégico das principais rodovias.