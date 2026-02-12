Uma adolescente de 13 anos sofreu um estupro coletivo, como forma de punição, após passar por um tribunal do tráfico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi confundida com outra jovem, que namorava o criminoso de uma quadrilha rival, segundo a polícia.

O crime foi cometido entre a noite de 31 de janeiro e a madrugada de 1º de fevereiro, na comunidade Pedrinhas, no bairro Vilar dos Teles. A vítima frequentava a comunidade Trio do Ouro, área controlada pelo Terceiro Comando Puro, para visitar parentes e foi abordada por homens armados em uma praça.

Segundo a investigação, a violência foi motivada porque os agressores acreditaram que ela tinha ligações com o Comando Vermelho, facção rival. A jovem foi levada para um local isolado e agredida por pelo menos sete pessoas, incluindo uma mulher que teria segurado a vítima durante o abuso.