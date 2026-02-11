11 de fevereiro de 2026
EXPULSA DA CASA

VEJA o pisão e o empurrão que desclassificaram Sol do BBB 26

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Globo/Manoella Mello
Segundo a produção, Sol ultrapassou os limites estabelecidos pelo reality.

Sol Vega foi desclassificada do “BBB 26” nesta quarta-feira (11) após dar um pisão e empurrar uma sister, descumprindo regra do programa. A decisão foi tomada depois da análise de imagens do desentendimento com Ana Paula Renault.

Pela manhã, a participante teve um atrito durante o café. Antes disso, já havia reclamado com Milena por bater nas portas dos quartos para acordar os colegas.

Segundo a produção, Sol ultrapassou os limites estabelecidos pelo reality. Detalhes sobre o caso serão exibidos na edição desta quarta, apresentada por Tadeu Schmidt.

Aos 47 anos, a atriz e empresária integrava o time dos Veteranos. Natural de São Paulo, ela participou da quarta edição do programa e ficou conhecida pela performance da música “We Are The World”, que viralizou com a versão apelidada de “Iarnuou”.

*Com informações do g1

