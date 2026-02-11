Sol Vega foi desclassificada do “BBB 26” nesta quarta-feira (11) após dar um pisão e empurrar uma sister, descumprindo regra do programa. A decisão foi tomada depois da análise de imagens do desentendimento com Ana Paula Renault.

Pela manhã, a participante teve um atrito durante o café. Antes disso, já havia reclamado com Milena por bater nas portas dos quartos para acordar os colegas.

Segundo a produção, Sol ultrapassou os limites estabelecidos pelo reality. Detalhes sobre o caso serão exibidos na edição desta quarta, apresentada por Tadeu Schmidt.