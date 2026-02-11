O Tribunal de Justiça de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para manter pagamentos de verbas indenizatórias e reverter a decisão do ministro Flávio Dino que determinou a suspensão de valores sem previsão legal, medida que mira supersalários no serviço público.

O recurso, apresentado nesta quarta-feira (11), pede que o ministro reavalie a liminar ou leve o caso ao plenário. O julgamento está previsto para o dia 25 de fevereiro.