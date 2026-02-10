Pat Burgener, 31, viu-se por alguns dias distante de forma inesperada de Livigno, palco das provas de snowboard dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina.

Na semana passada, o atleta -uma das esperanças de medalha do Brasil, ele fará a sua estreia olímpica representando o país após duas edições competindo pela Suíça- acordou sem saber onde estava, em que data vivia ou como havia chegado até ali. O teto de um pequeno quarto de hospital na região de Laax, na Suíça, era o que via.

Durante os treinos finais para a prova de halfpipe, Burgener tentou executar um switch backside triple cork, manobra jamais realizada na história da modalidade e que, segundo ele, pode ser a chave para garantir a sonhada medalha de ouro. O resultado foram uma queda brutal e uma concussão cerebral.