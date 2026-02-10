O torcedor do Palmeiras vive dias de ansiedade para ver Jhon Arias em campo, mas o meia colombiano que foi anunciado no fim de semana será desfalque da equipe nos próximos jogos.

A reportagem apurou que Arias só deve chegar ao Brasil no fim da semana ou no início da próxima. O jogador está resolvendo problemas burocráticos para fazer sua mudança da Inglaterra.

Existe uma boa chance de que o primeiro jogo do colombiano seja justamente contra o Fluminense, clube onde é ídolo e disputou a contratação com o Alviverde. O jogador estava jogando normalmente na Inglaterra, e o Palmeiras já vai recebê-lo com condições de jogo.