O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina está investigando o motivo pelos quais as medalhas estão se soltando facilmente da fita e ocasionando avarias. Alguns relatarem o problema pouco depois de deixarem o pódio.

Breezy Johnson, esquiadora do Estados Unidos, falou sobre o tema em entrevista coletiva depois de conquistar a medalha de ouro.

"Não pulem com elas. Eu estava pulando de alegria e quebrou. Tenho certeza de que alguém vai consertar - não está muito quebrado -mas está um pouco quebrado. Aqui está a medalha, aqui está a fita, e aqui está a pequena peça que deveria encaixar na fita para segurar a medalha. Sim, ela se soltou", disse Breezy Johnson.