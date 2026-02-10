O São Paulo começa nesta terça-feira uma reestruturação no departamento de Compliance, em meio à atual crise institucional do clube.

A reportagem apurou que não haverá troca de profissionais no setor. A ideia é retomar e implementar medidas internas que antes não avançaram por falta de apoio.

Na prática, o trabalho será voltado à criação de regras claras de conduta, com mais controles internos e mecanismos de segurança para evitar novos problemas administrativos.