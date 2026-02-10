Flaco afugenta rótulo e é decisivo como nunca em clássicos
Antes criticado por ser pouco decisivo em clássicos, Flaco López chutou para longe esse rótulo neste começo de 2026.
Flaco López foi decisivo nos três clássicos que o Palmeiras disputou até aqui. O argentino fez o gol da vitória contra o Corinthians por 1 a 0, anotou um tento e deu duas assistências no 3 a 1 sobre o São Paulo e ainda contribuiu com um passe para gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Santos.
Em três jogos contra rivais neste ano, Flaco se aproximou muito de igualar os números que teve nas 31 partidas anteriores contra o trio. Desde 2022, ele tinha anotado cinco gols e dado duas assistências em duelos contra Corinthians, São Paulo e Santos.
Flaco se consolida como protagonista do ataque palmeirense neste ano. O argentino tem mais jogos disputados do que Vitor Roque [8 a 7], mais partidas como titular no ano [6 a 4] e mais gols marcados do que o companheiro [4 a 1]. Além das participações em gols em clássicos, o camisa 42 marcou na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol, pelo Paulistão, e no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão.
O bom desempenho vem em uma reta decisiva para Flaco conseguir uma convocação para a Copa do Mundo. Em março, a Argentina fará a Finalíssima contra a Espanha e ainda terá um amistoso contra o Qatar. Esta será a última Data Fifa antes da convocação para o Mundial, que deve ser realizada em maio.
O atacante do Palmeiras esteve presente nas últimas três convocações da seleção argentina. Ele ficou no banco nos jogos contra Equador e Venezuela, mas jogou contra Porto Rico (deu uma assistência) e Angola.
Flaco López em clássicos
2026
- 3 jogos
- 2 gols
- 3 assistências
- 5 participações em gols
2022 a 2025
- 31 jogos
- 5 gols
- 2 assistências
- 7 participações em gols
Flaco contra cada rival
São Paulo
- 14 jogos
- 4 gols
- 2 assistências
Corinthians
- 12 jogos
- 2 gols
- 0 assistências
Santos
- 8 jogos
- 1 gol
- 3 assistências