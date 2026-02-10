A advogada e influencer argentina Agostina Páez, 29, ré sob acusação de injúria racial no Rio de Janeiro, afirmou que nunca teve intenção de cometer um ato racista e classificou o episódio que levou a sua prisão como uma "reação emocional". Segundo ela, também não imaginava a repercussão que o caso teria.

Agostina responde a processo após ser acusada de proferir ofensas racistas, chamar uma funcionária de "mono" ("macaco", em espanhol) e fazer gestos que imitavam um macaco contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio, em janeiro. Em entrevista ao programa Mediodía Noticias, exibido pela emissora El Trece TV nesta segunda-feira (8), ela negou a intenção discriminatória.

"As pessoas precisam saber que em nenhum momento tive a intenção de discriminar, muito menos de ser racista. Foi uma reação emocional", disse. Ela cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, além de estar proibida de deixar o Brasil enquanto responde ao processo. O Tribunal de Justiça informou que a ação está em segredo de Justiça.