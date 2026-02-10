A Justiça Estadual do Paraná condenou o médico ortopedista Lucas Saldanha Ortiz a uma pena de dez anos de prisão por ter cobrado dinheiro de pacientes para a realização de procedimentos feitos exclusivamente por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), entre os anos de 2015 e 2017. A 4ª Promotoria de Justiça de Toledo narrou 11 situações envolvendo cobranças do tipo.

A sentença foi assinada no final do ano passado pelo juiz Murilo Conehero Ghizzi, da 1ª Vara Criminal de Toledo, e divulgada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10).

De acordo com a Promotoria, ele solicitava pagamentos, que variavam entre R$ 50 e R$ 200, durante as consultas ou nas cirurgias em unidades hospitalares de Toledo.