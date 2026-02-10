A abertura de uma cratera no último sábado (7) numa rua do Jardim Imperial, em São José dos Campos (SP), deixou 156 pessoas desalojadas, após a interdição de quatro casas e de um edifício com 34 apartamentos.

O buraco nas duas faixas da rua Felisbina de Souza Machado se abriu por volta das 17h e, com o local já interditado, sofreu novo desabamento nesta segunda-feira (9) à tarde.

Além de fechado para o trânsito de veículos e pedestres, o local também recebeu lonas pretas, como forma de amenizar impactos das fortes chuvas que atingem a maior cidade do Vale do Paraíba desde a semana passada. Com o segundo desabamento, um poste de energia elétrica foi engolido.