A cidade de Seattle, no estado de Washington, vai receber seis jogos da Copa do Mundo. No entanto, em meio à política imigratória rígida adotada nos Estados Unidos durante o mandato de Donald Trump, a prefeita Katie Wilson afirmou que o atual clima pode afastar parte do público interessado no evento.

"Vivemos um momento em que há muita ansiedade entre a comunidade de imigrantes em relação à aplicação das leis federais de imigração. Acredito que isso possa afetar a decisão de alguns visitantes de ir aos Estados Unidos", disse a prefeita. "Essa é a realidade de agora."

A declaração foi feita durante uma entrevista concedida a jornalistas estrangeiros, promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, nesta terça-feira (10). Democrata, Wilson foi eleita em novembro do ano passado e já se manifestou publicamente contra o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, na sigla em inglês), a polícia de imigração dos Estados Unidos.