Mesmo afastado cautelarmente do cargo e sob investigação por suspeitas de importunação sexual, o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), continuará recebendo salário mensal de R$ 44 mil. A manutenção da remuneração foi autorizada com base em entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e não inclui auxílios ou gratificações.

O afastamento temporário foi decidido nesta terça-feira (10) pelo próprio STJ, até a conclusão da apuração das condutas atribuídas ao magistrado. Durante esse período, Buzzi fica impedido de exercer atividades no tribunal e de utilizar carro oficial.