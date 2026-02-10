Mesmo afastado cautelarmente do cargo e sob investigação por suspeitas de importunação sexual, o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), continuará recebendo salário mensal de R$ 44 mil. A manutenção da remuneração foi autorizada com base em entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e não inclui auxílios ou gratificações.
O afastamento temporário foi decidido nesta terça-feira (10) pelo próprio STJ, até a conclusão da apuração das condutas atribuídas ao magistrado. Durante esse período, Buzzi fica impedido de exercer atividades no tribunal e de utilizar carro oficial.
Dados oficiais do CNJ mostram que, mesmo antes do afastamento, o ministro recebeu valores acima do teto do funcionalismo em diversos meses. Em setembro de 2025, a remuneração líquida chegou a R$ 260 mil. Em outubro, foram pagos R$ 100 mil; em novembro, R$ 112,8 mil; e, em dezembro, R$ 143,6 mil. Parte dos valores é atribuída a verbas classificadas como “direitos eventuais”.
Buzzi é investigado por denúncias de importunação sexual envolvendo duas mulheres, uma delas uma jovem de 18 anos. O STJ deve voltar a analisar a situação funcional do ministro em 10 de março, após a conclusão das investigações.
*Com informações do SBT News