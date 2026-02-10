Os integrantes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiram, em encontro fechado na manhã desta terça-feira (10), afastar da corte o ministro Marco Buzzi, alvo de investigações sobre suspeitas de importunação sexual.

Esse afastamento é cautelar e deve durar até o encerramento da apuração interna sobre as condutas dele. A votação foi secreta e, segundo o STF, unânime. Eram necessários ao menos 17 votos dos 33 ministros para o afastamento.