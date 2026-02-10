Um homem foi preso sob a suspeita de matar um morador em situação de rua no dia 3 de fevereiro, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, com o uso de um facão. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que localizaram o suspeito em Copacabana, na zona sul, na sexta-feira (6).

Leia mais: PM bêbado mata morador de rua atropelado e vai à boate

De acordo com a Polícia Civil, as investigações incluíram a análise de imagens de câmeras de monitoramento urbano. Os registros mostram que a vítima foi atacada com enquanto estava deitada, aparentemente dormindo. Vídeos mostram o agressor se aproximando da vítima com a arma na mão, ele usava um capacete.