Órgãos do Judiciário investigam a denúncia de assédio sexual envolvendo um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Marco Buzzi é acusado por uma jovem de 18 anos de ter tentado agarrá-la durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC), no dia 9 de janeiro, enquanto ela e a família passavam férias hospedadas na casa do magistrado.
Segundo o relato da vítima, filha de amigos do ministro, a cena se deu dentro d'água, quando Buzzi teria tentado segurá-la três vezes. A jovem conseguiu se desvencilhar, saiu do mar em estado de choque e contou aos pais. O casal deixou o local e registrou boletim de ocorrência em São Paulo.
Por se tratar de autoridade com foro privilegiado, a denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa terça-feira (3), os denunciantes estiveram com um juiz auxiliar do ministro Edson Fachin e, na sequência, formalizaram a queixa no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em nota, o CNJ informou que o caso tramita em sigilo na Corregedoria Nacional de Justiça, conforme prevê a legislação, e que depoimentos já têm sido colhidos para preservar a vítima e evitar revitimização.
A defesa da jovem afirmou que aguarda apuração rigorosa dos fatos. Já o ministro Marco Buzzi declarou ter sido surpreendido pelas acusações, negou qualquer conduta imprópria e disse que as informações divulgadas não correspondem à realidade.
*Com informações do Metrópoles