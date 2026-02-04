Órgãos do Judiciário investigam a denúncia de assédio sexual envolvendo um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Marco Buzzi é acusado por uma jovem de 18 anos de ter tentado agarrá-la durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC), no dia 9 de janeiro, enquanto ela e a família passavam férias hospedadas na casa do magistrado.

Segundo o relato da vítima, filha de amigos do ministro, a cena se deu dentro d'água, quando Buzzi teria tentado segurá-la três vezes. A jovem conseguiu se desvencilhar, saiu do mar em estado de choque e contou aos pais. O casal deixou o local e registrou boletim de ocorrência em São Paulo.