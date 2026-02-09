Dois dos principais jogadores do São Paulo, Lucas Moura e Jonathan Calleri têm contrato até o fim da temporada e, até o momento, ainda não foram procurados pela diretoria para discutir renovação.

A dupla foi decisiva na vitória de virada do Tricolor sobre o Primavera, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. Lucas marcou o gol de empate, enquanto Calleri converteu o pênalti que garantiu o triunfo por 2 a 1 no Morumbis.

'Ainda é cedo', diz Lucas

Para Lucas, o tema da renovação é tratado com naturalidade e visto como algo prematuro. Ídolo do clube, o meia-atacante afirmou que prefere focar em aproveitar o último ano de contrato e contribuir dentro de campo, sem antecipar discussões sobre o futuro.