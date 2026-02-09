Na coletiva após a vitória do Santos sobre o Noroeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda disse que Neymar está pronto para voltar - o que deve acontecer na última rodada da 1ª fase do Paulistão.

Na Vila Belmiro, diante do Velo Clube, Neymar tem um jogo decisivo em seu objetivo de chegar à Copa do Mundo, podendo aumentar a própria vitrine para ser visto por Ancelotti, que volta a convocar a seleção em março para os amistosos contra a França e a Croácia.

Se o Santos perder ou empatar e não avançar às quartas de final do Paulistão, o camisa 10 terá apenas mais dois jogos para convencer Ancelotti a chamá-lo para a próxima convocação da seleção brasileira. O Santos enfrenta Vasco e Mirassol antes da convocação.