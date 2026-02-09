Assim como no futebol, as saídas do meio de temporada também acontecem no NBB e alguns times acabaram sentindo os reflexos.

Times como o Botafogo, que perdeu um de seus destaques para o Fluminense, rival que começará a sua jornada em busca do NBB ainda esse mês na Liga Ouro. Porém, outros times sofreram com saídas relacionadas ao extraquadra.

O pivô Alcassa começou bem a temporada pelo Botafogo. Logo na estreia, ele fez 22 pontos contra o Fortaleza e chegou aos dois dígitos de pontos em alguns jogos, tendo aproveitamento superior a 60%. O Fluminense começou a montar seu elenco para a Liga Ouro e contratou o pivô de 2,11m para o seu plantel.