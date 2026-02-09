A vitória do Seattle Seahawks sobre o New England Patriots na decisão do Super Bowl na noite de domingo (8) em Santa Clara, na Califórnia, contou com a redenção do experiente quarterback Sam Darnold, que conseguiu dar a volta por cima após lidar com a desconfiança dos críticos nos últimos anos, e o primeiro prêmio de MVP (jogador mais valioso) a um jogador que atua na posição de running back em 28 anos.

No triunfo por 29 a 13 na edição de número 60 da decisão da liga de futebol americano, o time de Seattle confirmou o favoritismo com uma atuação dominante de Kenneth Walker III. O running back liderou sua equipe à vitória após correr para 135 jardas em 27 tentativas, o que lhe valeu o prêmio de melhor da partida.

A atuação de Walker, com uma média de cinco jardas por corrida e uma corrida mais longa de 30 jardas, foi decisiva para que o Seattle conquistasse seu segundo título do Super Bowl e vingasse a derrota para o Patriots no Super Bowl de 11 anos atrás.