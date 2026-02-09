O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, 29, assumiu nesta segunda-feira (9) a segunda posição no ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), a melhor colocação já alcançada por um jogador de fora da Ásia ou da Europa. O melhor ranking do brasileiro até então havia sido a terceira colocação.

Com 6.050 pontos, Calderano ultrapassou o chinês Lin Shidong, que caiu para 5.875 pontos, após expirarem os resultados do Singapura Smash 2025. O brasileiro está garantido na vice-liderança até pelo menos 1º de março, quando termina a edição de 2026 do Singapura Smash. Seu próximo compromisso é justamente o torneio na Ásia, que acontece entre 22 de fevereiro e 1º de março.

"É um grande orgulho para mim levar o Brasil a mais um lugar inédito na história do tênis de mesa. Esse feito é fruto de uma temporada incrível, a melhor da minha carreira até aqui. O ano está só começando e espero alcançar outros grandes resultados", afirmou o mesa-tenista.