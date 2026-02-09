Classificado no apagar das luzes ao mata-mata do Campeonato Estadual, o Flamengo agora terá uma maratona de sete jogos em até 27 dias, e apesar de querer o tri carioca, priorizará o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana.

O clássico pelas quartas de final do Estadual, contra o Botafogo, acontecerá neste domingo de Carnaval, no estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro utilizará o elenco principal, mas jogadores que, eventualmente, estiverem desgastados fisicamente, serão poupados.

Isso porque nesta terça-feira (10) o Flamengo enfrenta o Vitória, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro. Já em 19 de fevereiro, quatro dias após o confronto com o Alvinegro, o time do técnico Filipe Luís encara o Lanús, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.